Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam. Taraftarlarımızı mutlu etmek galibiyet için buradaydık. Galibiyet için buradaydık. Maçın tamamına baktığımızda aslında hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çok net. Oyunun ilk 15 dakikası baskımız olmadı açıkçası. Gittiğimiz ilk top da kaleye gol oldu ama akabinde karambolden yediğimiz yine pozisyon hatasından. Bazen ne yaparsanız yapın bazen olmaz. Neticesinde kaybedilmiş 3 puan var ama oyun olarak böyle güçlü bir kadroya karşı ne şekilde basmaya çalışırlarsa çalışsın, oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. Her şeyiyle bu oyundan memnunum ama hatalar oluyor. Bugün de nasibimiz böyleymiş. 3 şut, 3 gol, mağlup olduk” dedi.

"3 PUAN İSTİYORDUK AMA BUGÜN OLMADI’"

Trabzonspor’un gayet iyi yolda olduğunu kaydeden Tekke, “Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum ama ligin başı olmuş olsa açıkçası oyun herkesi memnun ederdi. Tabi çok kritik anlar. Her şeyden önemlisi 3 puan istiyorduk ama bugün olmadı. Devam etmek istiyoruz. Önümüzde zor maçlar var. Genç kadromuz var. Devamlı bunu vurguluyorum. Ama oyunun hemen hemen ilk 15 dakikası hariç diğer maç bitimine kadar olan oyunun hepsinden açıkçası memnunum. Kaybettik, bazen kaybederken birçok şeyi deneyimlemek zorundasınız. Çünkü maç öncesi de söyledim. Bu tip maçlarda evet taktikler rakipler açısından da var bizim açımızdan da var hepsi gerçekleşti. Bu anlamda güçlü bir Trabzonspor var. Ama anlarla ilgili deneyime ihtiyacımız var. O deneyimleri de böyle hata yaparak, öğrenerek bugün ağır bir faturalı öğrenme şeklimiz oldu. Üzgünüz ama Trabzonspor’umuz gayet iyi yolda. Daha çok maç var. Elimizden geldiğince tekrar kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.