Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aldıkları yenilgiyi kendilerine yakıştıramadıklarını ifade eden Fatih Tekke, "Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı. Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı." diye konuştu.

'İYİ YAPTIĞIMIZ BİR ŞEY VAR DİYEMEM'

Maç boyunca istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz. Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme, yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi.

Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım." sözlerini sarf etti.