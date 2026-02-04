Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabının 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor'la karşılaştı. Trabzonspor ilk yarısı golsüz sona eren maçı 3-0 kazandı.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

“İkinci yarı biraz daha yeteneğimizi kullandık. Devre arasında 'Özgüvensiz oynayamayız, yoksa üretemeyiz dedim. İstediğiniz kadar kaptırma hakkınız var, oyuncularımda bu var, olmak zorunda. Çoğu genç oyuncu, denemek zorundayız. Denemeden bir şey öğrenemeyiz.”

'5 MAÇ SEYRİMİZİ BELİRLER'

"Ligin bizim açımızdan seyrini belirleyecek ve zor geçeceğini düşündüğüm zor bir periyota giriyoruz. Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK arkasından iki maç daha var. Bu beş maç bizim ligdeki seyrimizi belirler. Buna hazır olmamız lazım.

Transferde Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini de verdik. Sanıyorum 15+3 milyon Euro. Böyle bir para Trabzonspor tarihinde yok ama kabul edilmedi. Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle şu konumda genç değil, gencimiz çok. Net oyuncu olursa değerlendirmemiz olacak. Buna ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar bekliyorum."