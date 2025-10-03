Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor karşlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

'GEMİYİ LİMANA GETİRDİK'

Onana'nın kaledeki performansına dikkat çeken Tekke "Hak ettiğimiz bir galibiyet. Bana göre skoru tutan Onana oldu. İlk yarıda bizim de çok pozisyonumuz vardı. Olumsuz olarak söyleyebileceğim şey; basit top kayıpları ve yediğimiz geçişler" dedi.

Fatih Tekke, bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek "6 ay önce geldiğimizde de bir duygu vardı. Bir yola çıktık, gemiyi limana getirdik. Bu sene için 'rüzgara ihtiyacımız var' dedik, taraftarımız bizim için bu rüzgar oluyor. Temelini atmaya çalışan ve aynı zamanda yarışan bir Trabzonspor var." diye konuştu.

'GENÇ BİR TAKIMIMIZ VAR'

Genç yıldızların performansından memnun olan Fatih Tekke "Parantez açılacak çok oyuncu var. Oulai genç ve 2006'lı. Henüz 2. maçı, başarılı bir oyun oynadı. Hem de çok alışık olmadığı bir yerde oynadı. Aldığımızda eleştirildik ama şimdi taraftarı heyecalandıran bir isim oldu. Bence Bouchouari daha da heyecanlandıracak. Eksikler var, yaş ortalamamız düşük. Skor iyi ama 1-0, 2-0 sonrası geniş alanlar oldu. Bu skor bizi yanıltmasın." dedi.

Yaz transfer döneminde yapılan hamlelere değinen tecrübeli hoca, "Alabileceğimiz en makul oyuncuları aldık. Her istediğimizi alamadık. Bu tribünlerin tam dolu olduğunu, bir tek U19 maçında gördüm. Kızıyor olabilirler fakat genç bir takımımız var. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Yarışmak da istiyorlar. Trabzon insanının görmek istediğimiz yanı, destek. Bunu görmek istiyorum. Ambiyans bizim için çok çok önemli. Kazandıkça be iyi oynadıkça, onları da tribüne çekmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.