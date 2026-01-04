Türkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Trabzonspor’da maç öncesi basın toplantıları düzenlendi.

Basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında esprili bir konuşma geçti.

Fatih Tekke'nin "Teknik Direktörlük çok zor iş. 10 kilo verdim" sözlerine karşılık Okan Buruk "Ben kilo aldım hocam" yanıtını verdi. Bunun üzerine Fatih Tekke'nin "Sende bu kadar para ve oyuncu varken nasıl kilo almayacaksın? Sen almayacaksın da ben mi kilo alacağım?" şeklindeki konuşması gülüşmelere neden oldu.

Karşılaşmayı da değerlendiren iki teknik direktörden Fatih Tekke, şunları söyledi:

"Bizim durumumuz biraz daha farklı. Yanılmıyorsam 9 eksiğimiz var, artıları da var. Dün ve bugün itibarıyla üç oyuncunun durumu da tam değil. Buna rağmen Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç bizim için çok önemli. Yarın hazırladığımız bir planla, kazanmak için oynayan bir takım olacağız. Karşımızda iyi bir teknik adam ve çok iyi bir kadro var. Dünyanın her takımını zorlayabilecek oyuncuları bulunuyor. Benim oyuncularımdan beklediğim şu: Camiamıza, hangi halde olursak olalım, çalıştığımız ve tekrar ettiğimiz şeyleri sahada göstermemiz. Pes etmeden, mücadele ederek bunu taraftarımıza hissettirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var. Onlara da başarılar diliyorum. Seyredenler için güzel bir maç olsun."

Okan Buruk ise şu açıklamayı yaptı:

"Burada olmaktan mutluyum. Şunu söylemek istiyorum; bizim için bu kupa önemli. Birçok kez kazandık ama Galatasaray için her kupa değerlidir. İki takım için de zor bir dönemden geçiyoruz. Ligde sakatlık sayıları fazla, ayrıca Afrika Kupası’na giden oyuncular var. Bu durum belki de Trabzonspor için daha belirgin. Başarılı bir teknik adam ve iyi bir sezon geçiren bir Trabzonspor var. İnşallah güzel bir maç olur."