Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.



Zor bir maçtan 3 puan aldıklarını belirten Tekke, "Zor olacağını söylemiştik, gerçekten de öyle oldu. Rakibin zaman zaman topa sahip olduğu anlar vardı. Çok basit bölgelerde top kayıpları yaptık. Oyuncularımızın çoğu genç, bunların olması normal" dedi.



İkinci yarıda yapılan hamlelerin oyunun gidişatını değiştirdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Onuachu'nun oyuna bu kadar enerjik girmesi bizim için önemliydi. Nwakaeme'nin o pozisyonda verdiği pası başka kimse görmezdi, Onuachu'nun attığı gol de kolay değildi. Formasyonda değişiklikler yaptık, oyunun geneline bakarak hamlelerimizi planladık" dedi. Yedikleri gole de değinen Tekke, "Bugün çok basit bir gol yedik, bunu kabul edemem. Topa sahipken konumlanmamız iyi ama sahada da antrenmandaki cesareti göstermeliyiz" sözleriyle savunma disiplinine dikkat çekti.

OULAI SÖZLERİ

Fatih Tekke'nin özellikle Oulai'nin transfer durumu için de açıklamalarda bulundu. Kulüp içinde ortak bir bakış açısı olduğunu belirten Fatih Tekke "Oyuncular gidebilir. Bugün bu durumu eleştirenler, dün 'Niye aldın?' diyenler. Oyuncu gelişti. Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o olur. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle aynı düşüncedeyiz. Ekibim aylardır büyük bir emekle oyuncu izliyor. Aramızda fikir ayrılığı yok. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Katılacak ve ayrılacak oyuncular olabilir ama hedefimizden asla şaşmayacağız" ifadelerini kullandı.