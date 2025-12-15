Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksik oyunculara dikkati çeken Fatih Tekke, "Çok önemli oyuncularımızın eksik olduğu derbi maçında bana göre şu ana kadar oynadığım en iyi karşılaşmalardan bir tanesi kim ne derse desin. Oyunun başlangıcı her şeyiyle beraber çok çok iyi bir maç. Yediğimiz goller var. Yediğimiz goller de tamamıyla çalıştığımız ama maalesef doğru konumlanmadığımız anlar ikisi de. Ama bazen böyle şeyler oluyor." diye konuştu.

"Acaba ne diye durdurdu diye izledim"

Tekke, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakem yönetimine ilişkin eleştirileri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sergen abi futbol camiasından sevdiğimiz abilerimden birisi. Özellikle ilk pozisyon, gelirken izledim. Kırmızı kartı görmedim ben açıkçası. Acaba ne diye durdurdu diye izledim. İkisi de aynı yere hemen hemen, gördüğüm o. Yani bileğin üstü ve bileğin üstü yapışma noktası, aynı yere geliyor. Biri kırmızı kart, biri değil. 11, 11 gitse, 2-0, 3-1 çok kolay gözükmüyor. Çünkü risk almak durumundaydık. Çok zor bir karşılaşma diye bekliyordum ben. Ama 10 kişi kaldıktan sonra açıkçası hiç dağılmadan sabırlı, ısrar ede ede, tabii ki eksikler var. Tekrar söylüyorum bugün özellikle sadece Zubkov tarafından, Zubkov tarafına Cihan'ı koyabilirdim başka da oraya koyacağım çok oyuncu yoktu. Mustafa'yı ikinci yarı orada değerlendirdik. Tüm bunları düşündüğünüzde bence gayet keyifli bir maç oldu ama kazanmamız lazımdı evet ama tüm bu yaşananlardan sonra 3-1'den geri dönüş gayet olumlu."

Sergen Yalçın'ın Muçi'yi kadroda düşünmediği yönündeki söylemleri üzerine de Tekke, "Muçi bende var. Ama yine zaman, performans, sağlık, sakatlık gibi etkenler çok önemli. Sadece uyum sağlaması değil bu sadece benim istememle olacak bir şey değil. Ama sezon sonuna kadar Muçi'den şu ana kadar yaptığının devamını bekliyoruz, istiyoruz. Bize bunu da verecek." yorumunu yaptı.

"Bu tür maçlarda geri dönmek çok çok önemli"

Hiç beklemedikleri bir skorla oyun başlangıcının olduğunu vurgulayan Tekke, şöyle devam etti:

"Sonrasında geri dönmek, kırmızı kart ki bana göre ilk pozisyon da hemen hemen aynı. Serdar’a yapılan pozisyon aynı, bilek üstü. O da kırmızı kart olabilirdi. Sonrasında Beşiktaş'ın savunduğu, hücum organizasyonunu sadece Zubkov'un tarafından yapabildiğimiz bir karşılaşma oldu. Kazanabilirdik ama bu tür maçlarda geri dönmek çok çok önemli. Hiç bozulmadan yanılmıyorsam 2 tane geçiş ki onu da vermememiz lazım, orada da çok büyük hatalar var. Çalıştığımız şeylerden bugün golü yedik açıkçası. Genel hatlarıyla coşku, his, izleyenlere bıraktığımız duygu, gayet olumlu. Benim açımdan da çok olumlu bir maç."

"Muçi'den hep böyle performanslar bekliyoruz"

Tekke, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya kattıkları Ernest Muçi'nin performansına ilişkin şunları söyledi:

"Muçi ile ilgili bugün performansı sadece bir pozisyondan söylesem yeterli. Geçiş yakalandığımızda Jurasek'in topuna Muçi’nin konumlanıp en uzak oyunculardan bir tanesiydi ve oraya geldi. Fiziksel olarak, istek olarak Muçi bize her şeyini veriyor, vermeye de devam edecek. Biz ona ne yaptık, bizim oyunumuz çok net, opsiyonlar net, olması gereken yerler net, her şey net. Futbolu tanımlama şeklim biraz daha farklı. Belki orada rahat etti. Aile olarak Muçi veya bir başkası için burada çok güvenlikli alan var. Oyuncuların ona karşı olan duygusu var, bizim var. Dolayısıyla bunların hepsini toplayabiliriz. Ama tam manasıyla Muçi hep gol atıyor, onu Muçi’ye sormak lazım. Ama atmasını da bekliyoruz açıkçası. Hatta 1-2 tane daha atabilirdi. Çok güzel şutlar attı olmadı. Biz ondan hep böyle performanslar bekliyoruz açıkçası."

"Şu ana kadar 'şu gelecek bize' dediğimiz oyuncu yok"

Devre arası transferine ilişkin de düşüncelerini açıklayan Tekke, "Eksik olan bölgeler çok net, alternatifler şunlar, bunlar. Bu sayı artabilir. Ama tabii herkes şöyle düşünüyor herhalde. Yani mevcuttan daha iyisi gelecek, tam istediğimiz gibi oynayacak, böyle bir şey yok. Bu kolay bir şey değil yani. Yani kenar alalım, stoper alalım, alalım, bek alternatif alalım. Alalım… Kim veriyor bize mesela. Mevcut olanlardan daha iyisini nasıl alacağız. Kolay gözükmüyor. Benim de söylediğim şu, devre arasında iyi oyuncu olması da yeterli değil, içerdeki durumu bozacak, karakteristik özelliğe sahip birisi varsa benim için bu daha önemli. Ama şu an bizim içerde oyuncularımızın yüzde yüz hepsi harika, mükemmel falan değil. İçeride sorun olabilecek şey var, onu da söylüyorum. Çok az, diğer takımlardan çok çok daha az. Şu ana kadar ‘Şu gelecek bize' dediğimiz bir isim yok. Stoper mevkiinde bir oyuncu var. Onun da sanıyorum olabilirliği zor gözüküyor. Onun haricinde beklediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var ama maliyetleri çok. Biz mevcut olanlarla devam edeceksek aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Maçta da çok uyardım onu"

Fatih Tekke, kaleci Onana'nın çok öne çıkması konusunda bir uyarısının olup olmadığını yönündeki soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Onana çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz bir oyuncu. İsim olarak da çok büyük Andre. Maçta da çok uyardım onu, geçen maçta da uyardım, bu maçta da uyardım. Biz spontane oynamıyoruz. Bunu Andre de biliyor, bilecek. Bazen o konuda yardımı gerçekten oluyor. Çünkü top ayağındayken ciddi manada o konuda dünyada en iyilerden bir tanesi. Ama futbolda anlar, her şeyiyle beraber çok dikkat edilmesi gereken bir şey. İki tane gol yedik. Futbol çok ciddi bir oyun. Herkes özelinde söylüyorum. Anlar çok önemli, anları da hocalara bırakmayın. Anların bazı durumları var. O durumları da hoca size gösterir, anlatır, tekrar eder, tekrar eder, bunları yapmak zorundasınız. Savunma, prensip olarak bunları bilmek zorundasınız. Bizim konumlanmamız top ayağımızdayken de belli, top rakipteyken de belli. Çok net. Bunu bir-iki pozisyonda Onana özelinde top bizdeyken bugün baskı yapmadılar. Geçen hafta bana göre daha riskli iki kez yaptı. O bazen şöyle olabiliyor, tabii bu baskıyı kırıyorum, rakibin psikolojik olarak bir kırgınlığı oluyor fakat Allah muhafaza. Orada yapılacak bir hatadan sonra tam tersi de olabilir. O konuda çok öz güveni var, biz öz güveninden dolayı çok memnunuz ama bizim konumlanmamız var, biz spontane oynamıyoruz."