Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sezonun son derbisinde deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, taraftarın tepki gösterdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a şu sözlerle destek oldu:

"Türk futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri Sergen Ağabey... Tepki beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro, devre arası alınan kararlar... Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir. Çarşamba kupada oynayacağız, aynı şeyi yaşayabiliriz, üzücü...

"YAKIŞTIRAMADIM ONLARA"

Taraftara, ülke insanına söyleyecek şey... Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan... Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ne kadar zorluklarla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın ama yakıştıramadım onlara."