Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke, maçın ilk bölümünde sorun yaşadıklarını ifade ederek "Bana göre maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunun sebepleri var. Oyun eğer spontaneye döndüğünde konumlanmalarınız çalıştıklarınızın dışına çıkıyorsa. Reaksiyonlarda bana göre çok eksikti oyuncu yapısından dolayı. Ülü baskı biraz daha iyi oldu ama genel hatlarıyla biz birebir baskıya düşeceksek bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim bunu kimle oynarsanız oynayın... Temel hız ve bunun sürekliliği. Bugün bunda sorunlar yaşadık." dedi.

SORUNLARIN SEBEBİ...

Deneyimli teknik adam, sorunların kaynağına da ışık tutarak "Top bizdeyken genel hatlarıyla iyi. Ama oyunun kontrolünde özellikle 2. yarı tuttuğunuzda her şey kolaylaşıyor. 13-14 haftadır aynı şeyi söylüyorum. Bir şey olmaz demekle birçok sorunlar yaşıyoruz. Eksikleri olan, sorunları olan, bazı anlarda problem yaşayan, iyi olmak için çaba sarfeden, yeni oynayan oyuncular, birçok oyuncuyu birçok mevkide kullanmak zorunda olduğumuz." diye konuştu.

Fatih Tekke, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Eksiklerimize rağmen galibiyetle devam ediyoruz. Bu çok önemli. Kolay iş yapmıyoruz. Çünkü beraberlikte dahi camiadaki durum ortada. Elinde sopayla cephenin arkasında bekliyorlar. Oyun geçişe döndümü bizim sıkıntımız var. Normalde bu kadar geçiş vermememiz gerekiyor. Maç berabere de bitebilirdi. 2. golü bulsalar başka bir hikaye de konuşabilirdik. Oulai bize faul gibi gördüm oyuncumuz sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Doğal olarak serzenişimiz oluyor. Benim kaybedecek oyuncum yok çünkü sorunlar yaşıyorum. Bu sorunlar devre arasına kadar devam edecek. Galibiyetle devam ediyoruz.

Bu bizim için çok önemli bir şey. Her şeye rağmen galibiyet Visca'ya, ona geçmiş olsun. Yola devam. Çarşamba günü kupa maçı var. O da kolay değil. Sonra Göztepe maçı var. En şiddetli ve hızlı takımlardan biri. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz."