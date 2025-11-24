Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, RAMS Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten memnun olduklarını belirten deneyimli teknik adam, mutluluğunu dile getirdi. Galibiyeti getiren son frikik pozisyonunu anlatan Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var… Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma 'At ve gün senin günün olsun' dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz bir patlama oldu herhalde." ifadelerini kullandı.

'KIZDIKLARI ŞEYİ BİLMİYORLAR'

Zorluklara rağmen iyi ilerlediklerini belirten Fatih Tekke, kendilerine yönelik tepkiler için de "Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz.

İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor… Bir oyuncunun hayatı… Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik tarafı da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor." diye konuştu.