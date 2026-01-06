Transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, stoper bölgesindeki Savic ve Baniya'nın sakatlıkları sonrası oluşan boşluğu Nijeryalı genç yetenek Chibuike Nwaiwu ile doldurmak için geri sayıma geçti. Başkan Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin çok istediği Nijeryalı oyuncunun transferinin bitirilmesi adına şartları zorluyor. BAŞKAN DUYURDU Wolfsberger AC Başkanı Dietmar Riegler, Avusturya basınına yaptığı açıklamada; "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile genel olarak anlaştık, sona geldik" diyerek transferi duyurdu. 22 yaşındaki ve 1.93 boyundaki dev stoperin, 7-8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Chibuike Nwaiwu bugün gece saatlerinde İstanbul'da olacak.

