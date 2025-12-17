Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

En son geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, oynadığı 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evindeki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Corendon Alanyaspor mağlubiyetiyle 11 maç aradan sonra mağlup olan bordo-mavililer, 221 gün sonra Papara Park'ta kaybetti.

Tekke yönetiminde ikinci iç saha yenilgisi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 4'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 18 resmi mücadelede 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Tekke yönetiminde kupada ilk mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kupadaki 4. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupada genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.