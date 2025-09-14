Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Onuachu'nun iptal edilen golü ile ilgili sitemkâr ifadeler kullanan Fatih Tekke, 'ülkede kaos var' dedi. İşte Fatih Tekke'nin açıklamalarından satır başları;

'BU ÜLKEDE FUTBOL OYNANMIYOR'

''Bunu konuşamazsak hiçbir şey konuşamayız. Bakın bu ülkede futbol oynanmıyor. Ülkede kaos var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor. Bize zaten müsaade edilmiyor. Attığımız golün iptalinden sonra oyunu değerlendirmeye gerek yok.''

'ÇOK RAHAT KAZANACAĞIMIZ MAÇTI'

"Allah rıza için birisi gelsin ve siz ne yapmaya çalışıyorsunuz desin. Allah aşkına. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi! Bizim mücadelemiz devam edecek! Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek! Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek! Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı!"