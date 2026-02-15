Teknik direktör Fatih Terim, Instagram paylaşımıyla gündemde... Terim, "Hani derler ya çok yakında" notu ile yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Söz konusu paylaşımına kum saati ve göz kırpma emojisi koyan Terim, "Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak" dedi.

Videoda, "Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım." diyen Terim, yeni nesile pusula olmak istediğini söyledi.

Son olarak geçtiğimiz sezon Al-Shabab'da görev alan 72 yaşındaki çalıştırıcının bu paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu.

Projenin içeriği henüz tam olarak netleşmese de Fatih Terim'in kendi platformunda tecrübelerini aktaracağı bir dijital içerik yapacağı öğrenildi.