Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, 4 büyüklerin birbirlerinden transfer yapabilmesi gerektiğini söyledi. Lider Haber kanalında telefonla bağlandığı programda konuşan Fatih Terim, Türk futbolunu ileriye götürecek önerilerde bulundu.

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirlerinden rahatlıkla transfer yapabilmesi gerektiğini belirten Terim, bu uygulamanın Türk futboluna çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Terim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İçimde hep ukdedir. Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler.

Türkiye'de 4 büyükler arasında eğer transfer sirkülasyonu olursa inanın bana çoğu zaman yanlış yabancıya gitmeyiz. Oyuncuyu oynatmıyorum ama vermiyorum da. ‘Ya orada iyi oynarsa?’ deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatım boyunca gitmek isteyen her oyuncuyu gönderdim. Hiçbir zaman da gitmesine mani olmadım. Doğrusu bu diye düşünüyorum.

Milan, Inter'den alır. Inter, Milan'dan alır. Chelsea, Manchester'dan alır. Dünyanın her yerinde böyle. Oynatmadığınız oyuncuyu niye tutarsınız? Orda oynasın. Oynasın ya ne var! Buradan böyle bir pencere açtım. İnşallah böyle bir anlayış olur Türkiye'de."