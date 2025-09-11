Teknik direktör Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çekya’nın tecrübeli teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü. Al Shabab'ta sportif direktör olduğu dönemde Terim ile çalışan ve Çekya'nın sportif direktörü olan Pavel Nedved, bu kez deneyimli teknik adamı milli takımın başına getirmek istiyor.

Terim’in kararının ne olacağı merak edilirken çıkan bu haber sosyal medyada ad büyük yankı uyandırdı.

HAZİRAN’DA AYRILMIŞTI

Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştırmış, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Arabistan ekibinde 23 karşılaşmaya çıkan Terim, 1.74'lük puan ortalaması elde etmişti.