Tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in para transferleri MASAK raporunda incelendi. İnceleme dosyasına teknik direktör Fatih Terim’e yapılan transfer de eklendi. Tartışmalı transfere ilişkin olarak Terim'in avukatı, "Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır." açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM DE RAPORDA YER ALDI

Raporda Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede; Sekreteri Dilan Polat’a: 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Murat Ağırel, Terim'in avukatının kendisine ulaştığını söyleyerek açıklamasını paylaştı.

Ağırel şunları kaydetti:

Gazeteci Seyhan Avşar, bugün Rezan Epözdemir’e ilişkin MASAK raporunu haberleştirdi Haberi ben de paylaştım.

Paylaşımın ardından Fatih Terim’in avukatı tarafından arandım ve tarafıma yazılı bir açıklama gönderildi.

Açıklama için teşekkür ederim.

"DAVALIDAN TAHSİL EDİLDİ, ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞIŞLANDI"

Gönderilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır.”

MASAK raporunda yer alan transferler ve taşınmaz kayıtları çok fazla…