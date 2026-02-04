35 yaşındaki Buse Terim, boşandıktan sonra ilk kez sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etti.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN...'

"Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum."

Batu Son ile sevgili olan Buse Terim, ilişkisi hakkında konuştu:

"Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor."

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

İkili, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. İlişkilerindeki krizi aşamayan çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için'' demişti.