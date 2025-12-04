Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yeni bir takımla anlaşacak diye beklenirken tecrübeli çalıştırıcı reklam filminde hayranlarının karşısına çıktı.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran ve 30 Haziran'da görevinden ayrılan 72 yaşındaki çalıştırıcı, oynadığı reklam filmiyle spotları üzerine çekti.
Piyasaya yeni çıkan bir kahve makinesi reklamında oynayan Terim, hem Türkçe hem de İtalyanca konuşarak hünerlerini sergiledi.
GÜN DOLMADAN 3 MİLYONU GEÇTİ
İki farklı Fatih Terim'i canlandıran deneyimli çalıştırıcının reklam filmindeki anları günem oldu. Türkçe kontuğu anlarda Türk kahvesini öven Fatih Terim, İtalyanca konuştuğu kesitlerde ise espressoyu anlattı.
Fatih Terim'in kendisi ile özdeşleşen “Biz bitti demeden bitmez” ifadesini kullandığı reklam
3 Aralık Çarşamba günü yayımlanırken 24 saat dolmadan 3 milyon 346 binin üzerinde görüntülenme aldı.