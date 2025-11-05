8 Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında zirvede yer alan Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında 23 karşılaşmaya çıkarak görevinden ayrılmıştı.

Türkiye'de 2021-2022 sezonundan bu yana takım çalıştırmayan Terim, Yunanistan ve Suudi Arabistan maceralarının ardından yeni bir yurt dışı deneyimine yelken açmaya hazırlanıyor.



ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE EL SIKIŞTI



Çekya basınında yer alan haberlerde, Çekya Milli Takımı'nın 72 yaşındaki Terim ile her konuda anlaşmaya vardığı aktarılırken, gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' ifadelerini kullandı.