11 ekimde evinde kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika boyunca duran Fatih Ürek'ın kalbi hastanede yeniden çalışmaya başladı ama beynine uzun süre kan gitmediği için ünlü şarkıcının uyanması bekleniyor. Ürek, beyni kendini onarabilsin diye ilaçla uyutuluyor ve nefes destek makinesine bağlı.

15 Ekim’de rahatsızlanmasının ardından kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerin ardından entübe edildi.

11 gündür hastanede yoğun bakımda uyutulan şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada “Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir” dendi.

Korkutan İddia yalanlandı

59 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan “öldü” iddiası kısa sürede gündem oldu.

İddiaya göre, değerleri düşen Ürek’in yakınlarının hastaneye çağrıldığı öne sürüldü. Bazıları, hastaneden Ürek’in yakınlarına “Son bir kez görmeye gelin” şeklinde mesajlar geldiğini öne sürdü.

Ama Fatih Ürek’in ablası, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı:

“Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Hastane açıklama yapacak. Fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah’a teslim.”