Gçen hafta evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

"HASTANEYE GELDİĞİNDE ENTÜBE VAZİYETTEYDİ"

Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu geçen günlerde şu açıklamayı yaptı:

"Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz."

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını verdi.

KALBİNİ ZAYIFLAMA İĞNELERİ Mİ DURDURDU?

Bu arada Fatih Ürek'le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü.

Şarkıcı hakkında ortaya atılan bu iddiaya yakın dostu, işletmeci İzzet Çapa açıklık getirdi. Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek."

"Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde.Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…"

"Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım"