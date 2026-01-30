Türk sahnelerinin sevilen ismi Fatih Ürek'ten acı haber geldi.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, 15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
