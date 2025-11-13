Geçen 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Fatih Ürek, yaşam mücadelesi veriyor.

Sağlık durumu merak edilen 59 yaşındaki şarkıcının sosyal medyada ve bazı programlarda ailesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, "Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş" ifadesini kullandı.

Doğan ayrıca, Ürek'in yakın bir dostunun şarkıcının değerli eşyalarını güvence altına aldığını belirterek "Fatih Ürek'in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan" diye konuştu.

Bu arada Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, çıkan haberlerin çoğunun asılsız olduğunu vurgulayarak sağlık sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Siliv, "Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi haberler asılsızdır" ifadelerini kullandı.