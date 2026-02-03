107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden Fatih Ürek, pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının vefatının ardından bu kez ailesine ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine taşındı.

'EVİ TALAN EDİLDİ'

Gel Konuşalım programında konuşan sunucu Nur Tuğba Namlı, Fatih Ürek’in ablalarına yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu. Namlı, “Adam yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul’daki, Bodrum’daki evlerini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla dile getirmezdim” dedi. Namlı, Ürek’in sürekli taktığı bilekliklerin başkalarının kolunda olduğunu öne sürerken, kürklerin de İzmir’e götürüldüğünü iddia etti.

(Nur Tuğba Namlı)

'KÜRKLER İZMİR’E GÖTÜRÜLDÜ' İDDİASI

Açıklamalarında kürklerle ilgili iddialarını sürdüren Namlı, “Kürklerin tamamı İzmir’e götürülmüş. Gerekirse İzmir’deki kürk evinin adını da söylerim” ifadelerini kullandı. İstanbul ve Bodrum’daki evlere, Fatih Ürek henüz hayattayken girildiğini ve eşyaların alındığını ileri süren Namlı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'BU NASIL BİR ZİHNİYET?'

Sunucu Nur Tuğba Namlı, iddialarını şu sorularla sürdürdü:

“Bir kez daha soruyorum. O kürkler alınıp İzmir’e götürüldü mü? Kürk mağazalarına satılmaya çalışıldı mı? Kolundaki bileklikler, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı? Bu nasıl bir zihniyet?”