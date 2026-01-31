Şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirince hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran 59 yaşındaki şarkıcı, müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Tedavisi 107 gündür yoğun bakımda devam eden Ürek'ten dün akşam acı haber geldi. Doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Şarkıcının menajeri Mert Siliv tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Kendine özgü tarzı ve neşesiyle milyonların kalbinde iz bırakan Fatih Ürek’' kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih Ürek'in vefat haberini alan sanatçı dostları hastaneye gitti.

Şarkıcı Gülben Ergen Ürek'in yakınlarına baş sağlığı diledi. Fenomen Selin Ciğerci de "Ailesi ve en yakın arkadaşları içerideydi. En güzel günlerini konuştuk. Pazar günü toprağa verilecek. Menajeri Mert Bey'den zaten detayları öğrenirsiniz. Ben 15 yaşımdan beri tanıyorum. Çok erken bir ölüm oldu. Çok fazla konuşamıyorum. Allah herkese sağlıklı, uzun ömür versin. Hayırlı aile nasip etsin" dedi.

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ

Ürek, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek Erzurum'da fabrika işçisi Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ürek'in ailesi Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya göç etti.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalışan Ürek, Mahir Canova'dan ders aldı. Çeşitli sebeplerden dolayı tiyatroyu bırakmak zorunda kalan Fatih Ürek, bir süre mobilyacıda çalıştı.

Fatih Ürek'in hayatı ses sanatçısı olmaya karar vermesiyle değişti. Taylan Gazinosu'nda sahneye çıkan Ürek, ardından İstanbul'a taşındı.

İlk albümü 'Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınladı.

1995 yılında çıkardığı 'Sen İki Gözümsün' albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer veren Fatih Ürek, 1997 yılında 'Reyting Hamdi' programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

13 yıllık aranın ardından 2008 yılında çıkardığı albümde yer alan 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

2011 yılında reklam filmleri yayınlanan Ürek, 2018-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2019-2020 yılları arasında 'Kuaförüm Sensin' adlı yarışmada jürilik yapan sanatçı, son olarak 'Gelin Görümce' adlı yarışma programını sundu.