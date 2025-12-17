İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşarak duygulandırdı.

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili geçen hafta bir gelişme yaşanmıştı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı söylenmiş ancak bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilmişti.