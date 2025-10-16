Muhabirlerin, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?' sorusuna, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu kalp durması geçirmiştir. Ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR (kalp masajı) müdahalesinin ardından kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak kalp ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan tetkiklerde, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ dolaşımı ve hipoksik hasar olasılığı yakından takip edilmektedir. Klinik durumu stabil hale gelene kadar izlem süreci devam edecektir. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza özverili emekleri için teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ünlü İsimler Hastaneye Koştu

Haberi duyan ünlü dostları Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın ve Berkay, apar topar hastaneye geldi.

Uzun süredir küs oldukları bilinen Demet Akalın ve Fatih Ürek’in kısa süre önce barıştıkları öğrenildi. Akalın, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Kaç gündür arayacaktım, ayakları şişmişti, merak ediyordum. İnşallah iyi olacak. Kendimize bakmıyoruz işte… Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum,” dedi.

Mehmet Ali Erbil ise Ürek’in durumuna ilişkin, “Şu an durumu stabil. Kalple ilgili bir problem kalmadı, doktorlar halletti. Ancak beynine ne kadar hasar verdiğini henüz bilmiyoruz. Şu anda uyutuluyor,” sözleriyle açıklama yaptı.