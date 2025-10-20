Geçen hafta evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu geçen günlerde şu açıklamayı yaptı:

"Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz."

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını verdi.

Bu arada Fatih Ürek'le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü.

"YALAN HABER DEĞİL, DUA İSTİYORUZ"

Tedavisi devam eden ve hâlâ uyutulan şarkıcının son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv yeni bir açıklama yaptı. Siliv'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir."

"Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin

hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır."

"Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır."

"Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

"Biz yalan haber değil, dua istiyoruz."