Son günlerde sosyal mecralarda hızla dolaşıma giren ve hayranlarını büyük endişeye sürükleyen “Fatih Ürek hayatını kaybetti” yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı. Ürek’e yakın isimler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak kamuoyunu doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Yoğun bakım tedavisi devam eden Fatih Ürek’le ilgili hastaneden resmi bir açıklama yapılmasa da edinilen bilgilere göre ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu ancak ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.