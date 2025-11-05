15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre boyunca kalbi duran sanatçı Fatih Ürek, kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.



Kalbi 20 dakika boyunca duran şarkıcının sağlık durumu ciddiyetini korurken, 22 gündür uyandırılamayan Ürek hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

GÖZLERİNİ AÇIP KAPADI



Ürek'in tedavisinin 22. gününde yoğun bakım ünitesinde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı ancak bu hareket dışında herhangi bir tepkide bulunmadığı belirtildi.

Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini söyledi. Sanatçının durumunun bu gelişme haricinde stabil olduğu öğrenildi.







