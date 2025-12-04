Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, duran kalbi yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Aradan yaklaşık 50 gün geçmesine rağmen sosyal medyada “Fatih Ürek öldü” şeklindeki asılsız iddialar yeniden gündeme geldi.

Ürek’in menajeri Mert Siliv son yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumunun hâlâ kritik olduğunu belirtti. Siliv, tedavi sürecinin uzun sürdüğünü, kalbin durması nedeniyle ciddi bir süreç yönetildiğini ifade ederek, Ürek’in hâlâ yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada ortaya atılan “uyandırılamıyor” iddialarına ilişkin de menajer Siliv, Ürek’in hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını söyledi. Sanatçının ailesi ve sağlık ekibinin, gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.