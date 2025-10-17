Salı sabahı evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

"HASTANEYE GELDİĞİNDE ENTÜBE VAZİYETTEYDİ"

Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu dün şu açıklamayı yaptı:

"Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz."

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını verdi.

MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Tedavisi devam eden ve hâlâ uyutulan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den de bugün yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

KALBİNİ ZAYIFLAMA İĞNELERİ Mİ DURDURDU?

Bu arada Fatih Ürek'le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü.