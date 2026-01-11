Türk sahnelerinin sevilen ismi Fatih Ürek, geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği ve kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu öğrenilen sanatçı, o tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyor. Kamuoyunun merakla beklediği açıklama, sanatçının menajeri Mert Siliv’den geldi.

"GÜN SAYIYORUZ: HENÜZ BİR KIPIRDANMA YOK"

Sanatçının sağlık durumundaki durağanlığın devam ettiğini belirten Mert Siliv, süreci bir bekleyiş içinde geçirdiklerini ifade etti. Siliv, "Askerlik gibi gün sayıyorum. Maalesef henüz bir uyanma ya da kıpırdanma belirtisi olmadı. Değerleri bazen birkaç gün iyi, bazen birkaç gün kötü gidiyor; süreç bu şekilde dalgalı seyrediyor ancak hayati fonksiyonları adına takipteyiz" dedi.

FİZİKSEL DEĞİŞİMLER VE KİLO KAYBI

Uzun süreli yoğun bakım sürecinin vücut üzerindeki etkilerine de değinen Siliv, Ürek’in mevcut fiziksel durumuna dair şu detayları verdi: "3 aydır aralıksız yoğun bakımda olduğu için elbette vücudunda bası yaraları oluştu. Ciddi bir kilo kaybı da söz konusu ancak doktorlar bu kadar uzun süreli bir tedavi sürecinde bu durumların normal olduğunu belirtiyor. En büyük tesellimiz, durumunda bir kötüleşme olmamasıdır."

ASILSIZ HABERLERE YALANLAMA

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Fatih Ürek’in durumunun ağırlaştığına dair çıkan iddiaları yalanlayan Mert Siliv, bilgi kirliliğine karşı uyardı. Mevcut tablonun stabil olduğunu ve büyük bir değişiklik yaşanmadığını vurgulayan Siliv, sanatçının tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü ve kötüye giden bir durumun olmadığını bir kez daha hatırlattı.