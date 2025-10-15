59 yaşındaki şarkıcının yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Fatih Ürek'in yardımcısına "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığı ve eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Bu arada evinin hastaneye 5 dakikada mesafe olması Ürek'in en büyük şansı oldu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır."

"Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir.