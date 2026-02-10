30 Ocak'ta hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in vefatının ardından ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu.

Ünlü şarkıcının kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Gece Muhabiri isimli sosyal medya hesabına açıklama yapan Ürek'in ablaları, "Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira. Hiçbir şeye dokunmadık, sadece evini taşıdık. Fatih kirada oturuyordu ve mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla taşındık" ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN'

Kürklerle ilgili çıkan iddialara da yanıt veren kardeşler, "Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu?" şeklinde konuştu.