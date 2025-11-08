İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu ve bu duruma birkaç ünlünün şahit olduğu öne sürüldü.

Bu iddiayı gazeteci Müge Dağıstanlı, Fatih Ürek'in "kardeşim" dediği menajeri Mert Siliv'e sordu. Siliv'in verdiği cevap şöyle:

"Fatih'in, Almanya'da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi'ye 'Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün' dedi. Bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi ama doğru değil."