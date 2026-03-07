İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatmanur Çelik’in cinayeti hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve okul müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı. İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2 Mart'ta meydana gelen saldırıda, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi bıçaklamıştı. Çelik hayatını kaybederken öğrenci F.S.B. ise tutuklanmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.