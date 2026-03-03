İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencisi tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki Fatma Nur Özçelik için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Törene katılan yüzlerce öğretmen ve vatandaş, eğitimde artan şiddete tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i temsilen katılan Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, konuşması sırasında alandakiler tarafından alkışlarla protesto edildi.

Yılmaz, öğretmenlere yönelik suçların cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemelerin TBMM gündeminde olduğunu ve okullardaki disiplin cezalarının ağırlaştırılacağını belirterek Özçelik için başsağlığı dileğinde bulundu.

"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz" diyen Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.