Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından cinsel istismara uğrayan ve failiyle zorla evlendirilen, yıllar sonra kızının da babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine adalet mücadelesine başlayan Fatmanur Çelik(30) ile kızı Hifa İkra Şengüler(8), geçtiğimiz gün İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme sahilinde ölü olarak bulunmuştu.

'ŞIRINGALARLA BESLENİYORDU'

Anne Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in avukatları Buse Naz Güneş, acı olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Sanıyorum 1 hafta önce kendisi çocuğunu bir özel hastaneye yatırmıştı bir süre tedavi alması için. Çocuk yaşadığı travmalardan kaynaklı olarak yemeden içmeden kesilmişti. Zar zor şırıngayla besleniyordu. Bu sebeple öncelikle acil bir şekilde bir özel hastaneye yatışı yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için Ümraniye Hidayet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey ile istismar davasının yargılama sürecini takip eden avukatlar katıldı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve Bakanlık tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı yetkilileri de törende hazır bulundu.

CENAZEDE KAVGA ÇIKTI

Çelik ve kızının cenazesini bir grup kadın kaldırdı.

Tabuta yaklaşmak isteyen erkeklere tepki gösterildi.

Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda da tansiyon yüksekti.

Fatma Nur Çelik'in yakınları ile kadınlar arasında kavga çıktı.