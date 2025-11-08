AKP’li Elazığ Belediyesi’nin, geçtiğimiz yıl belediye şirketi EBUAŞ üzerinden Elazığspor’a 18 milyon TL “amatör kulüplere yardım” adı altında kaynak aktarmasının ardından, bu kez de belediyeye bağlı Elazığ Belediye Spor Kulübü’ne usulsüz biçimde 25 milyon TL nakdi yardım yaptığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Belediye borç yükü altındayken hem nakdi hem de gıda yardımı yaparken, denetim raporunda bu harcamaların yasal dayanağının bulunmadığı vurgulandı.

SAYIŞTAY RAPORUNDAN YENİ USULS ÜZLÜK ÇIKTI

AKP’li Elazığ Belediyesi, geçtiğimiz yıl EBUAŞ üzerinden Elazığspor’a 18 milyon TL aktarmasıyla gündeme gelmişti. O dönemde kamuoyunun tepkisini çeken bu aktarımı savunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, eleştirilere “Elazığspor bizim göz bebeğimiz, açık açık destek olmaya devam edeceğiz” sözleriyle yanıt vermişti. Ancak Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporu, Elazığ Belediyesi’nin aynı dönemde bir başka usulsüz mali işlemine daha ışık tuttu. Rapora göre belediye, Elazığ Belediye Spor Kulübü Derneği’ne tam 25 milyon TL nakdi yardımda bulundu.

Sayıştay denetiminde yalnızca para aktarımı değil, çeşitli gıda yardımları da tespit edildi. Raporda yer alan bilgilere göre belediye; 100 kilo baklava, 100 kilo kadayıf, 2000 simit, 2000 poğaça, 240 kilo pasta ve ayrıca 1 milyon 86 bin 875 TL tutarında çay, tereyağı, yumurta, bal, ekmek, tuzsuz tereyağı gibi ürünlerin alımını gerçekleştirdi. Denetçiler, söz konusu yardımların “usulsüz ve mevzuata aykırı” olduğunu belirtti.

BOR Ç BATA ĞINDAKİ BELEDİYE FAİZLE KREDİ KULLANIYOR

Rapor, belediyenin mali durumunun da alarm verdiğini gözler önüne serdi. Elazığ Belediyesi’nin elektrik, doğalgaz ve Telekom faturalarını zamanında ödeyemediği, bu nedenle gecikme cezalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Aynı zamanda belediyenin faizli banka kredileriyle finansman sağlamaya çalıştığı, 2024 yılında artan kredi faiz oranlarının da belediye aleyhine işlediği vurgulandı.

BİR YANDA BOR Ç, B İR YANDA MİLYONLUK “YARDIM”

Sayıştay raporu, belediyenin bir yandan kamu hizmetlerini aksattığı, diğer yandan da “yardım” adı altında milyonluk harcamalar yaptığı gerçeğini ortaya koydu. kamu kaynaklarının spor kulüpleri üzerinden şeffaf olmayan biçimde aktarılması, Elazığ’da bir kez daha tartışma yarattı.