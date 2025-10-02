Türkiye’de art arda gelen zamların etkisi sürerken bir darbe de oyun dünyasından geldi. Elektrikten ulaşıma, marketten dijital aboneliklere kadar her alanda artan fiyatlar vatandaşın cebini zorlarken, Microsoft Xbox Game Pass üyelik ücretlerini sert bir şekilde artırdı. Şirket, abonelik sistemini de yenileyerek planları Essential, Premium ve Ultimate olarak üçe ayırdı.

ULTİMATE ÜYELİK 799 LİRAYA ÇIKTI

Yeni düzenlemeye göre mevcut Core aboneleri Essential’a, Standard aboneleri Premium’a aktarılacak. Ultimate kullanıcıları ise aynı planda kalacak. Türkiye’de yeni fiyatlar resmen açıklandı. Essential plan 269 lira, Premium 409 lira, Ultimate ise 799 lira oldu. PC Game Pass için belirlenen ücret de 449 lira olarak duyuruldu. Bu fiyatlar yeni aboneler için hemen geçerli olurken, mevcut kullanıcılar için 4 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

YOĞUNLUK SİTEYİ ÇÖKERTTİ

Fiyat artışı özellikle amiral gemisi konumundaki Ultimate planında sert hissedildi. ABD’de aylık 20 dolardan 30 dolara çıkan Ultimate’ın Türkiye fiyatı da 309 liradan 799 liraya yükseltildi. Yüzde elliye yakın artış, oyunseverlerin tepkisini beraberinde getirdi. Duyurunun ardından iptal sayfasına akın eden kullanıcılar yoğunluk nedeniyle sorun yaşadı. Pocket Tactics yazarı Sam Comrie, X hesabından yaptığı paylaşımda Game Pass iptal sayfasının çöktüğünü bildirdi. Kısa süre içinde problem giderilse de pek çok oyuncunun aboneliğini sonlandırmak istediği görüldü.

PAKETLERİ DÜŞÜRÜYORLAR

Her ne kadar herkes aboneliğini tamamen iptal etmese de birçok oyuncu en pahalı seçenek olan Ultimate yerine daha düşük maliyetli Premium ya da Essential planlarına geçmeyi düşünüyor. Yine de yaşanan bu tepki, oyun maliyetlerinin arttığı bir dönemde tüketicilerin daha ne kadar yük taşıyabileceğini gözler önüne seriyor. Microsoft ise tüm bu gelişmelere rağmen Game Pass’in şirket tarihindeki en büyük yatırımı olduğunu vurguluyor ve önümüzdeki mali yılda büyümenin süreceğini savunuyor.