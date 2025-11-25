Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin “Resmi olarak zam yapılmıyor gibi görünse de devletin sağladığı indirimin kaldırılmasıyla özellikle 4 bin kilovatı aşan tüketimde yüzde 150-160’a varan artışlar yaşanacak” dedi.

“Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor” ifadelerini kullanan Şahin, “Otomatikman 286 TL’lik fatura 653 TL olacak” diye konuştu. Zamdan 15 milyon hanenin ve 45 milyon kişinin etkileneceği öngörülürken Elektrik Mühendisleri Odası da bunun örtülü zam anlamına geldiğini savunmuştu. EMO’ya göre 3 bin kilovat sınırı, 4 kişilik bir ailenin temel elektrik ihtiyacını bile karşılamıyor.