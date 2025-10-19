İktidar, elektrik fiyatlarına zam için tarife değişiklikleri ile kafa karışıklığı yaratarak zam yapılmadı algısı yaratmaya çalışıyor.

Yeni elektrik tarifesi hazırlığı yapıldığı haberlerini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, “Bu değişiklik, söylenildiği gibi yalnızca elektrikli araçlarını da şarj eden yüksek tüketimli villa tipi haneleri değil, asgari yaşam standardı düzeyinde tüketimi olan aile konutlarını da tehdit edecek. Bu gizli zam, yüksek tüketimi hedef alan bir piyasa mekanizması değil, en temel yaşam gereksinimlerini bile serbest piyasa koşullarına terk eden bir uygulamayı beraberinde getiriyor” dedi.

Korkmaz, piyasa dalgalarının yükünü yurttaşa yüklemenin kamu yararı taşımadığını da vurguladı.



"YÜZDE 100 ZAM ANLAMINA GELİYOR"

Korkmaz "Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu yasanın iptalini sağlamak için her türlü hukuki girişimleri yaptık ve takipçisi olacağız. Ancak yine de vatandaşlarımız yıl içerisinde gelen faturalarına bakarak aylık kullanımı 250 kWh civarında veya aylık faturası 600-700 TL arasında gelen yurttaşlarımız aynı alışkanlıklarda kullanım yapmaya devam ettiği takdirde yılsonunda 3000 kWh kullanımına ulaşma durumu olacaktır. Bu da 2026 yılında yüzde 100- 120 arasında bir zam ile elektriği kullanmaya başlayacaklar anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.