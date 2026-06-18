Verilere göre Türkiye genelinde günlük elektrik tüketimi 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam elektrik üretimi ise 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat seviyesine ulaştı. Gün içerisinde tüketimin en yoğun olduğu saat 12.00 olarak kayıtlara geçti. Bu saatte elektrik kullanımı 47 bin 869 megavatsaate yükseldi. En düşük tüketim ise sabah 06.00'da 33 bin 574 megavatsaat olarak ölçüldü.

ÖĞLE SAATLERİNDE ZİRVE

Elektrik kullanımındaki artışın özellikle öğle saatlerinde belirginleştiği görüldü. Uzmanlar, sanayi faaliyetleri, iş yerleri ve günlük yaşamın en yoğun olduğu saatlerin tüketim rakamlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Günlük üretim verilerine bakıldığında, en büyük payı yüzde 26,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Hidroelektrik santrallerini yüzde 18,2 ile güneş enerjisi santralleri, yüzde 12,6 ile ise ithal kömür santralleri takip etti.

EN DÜŞÜK TÜKETİM SABAH ERKEN SAATLERDE

Elektrik tüketimindeki en düşük seviye sabah 06.00'da görüldü. Günün ilerleyen saatlerinde ise kullanım hızla artarak öğle saatlerinde zirve noktasına ulaştı.

Uzmanlar, elektrik talebindeki saatlik değişimlerin enerji üretim planlaması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, tüketim alışkanlıklarının da enerji piyasasındaki fiyat oluşumunda etkili olduğunu ifade ediyor.