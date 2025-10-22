Havalar soğudukça evin içindeki sıcaklığı korumak hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından kritik hale geliyor. Uzmanlar, yüksek ısıtma faturalarının çoğu zaman ısıtma sistemi arızasından değil, fark edilmeyen hava sızıntılarından kaynaklandığını söylüyor.

Evinizdeki küçük çatlaklar, pencere kenarları ve kapı aralıkları, sıcak havanın dışarı çıkmasına ve soğuk havanın içeri sızmasına neden oluyor. Bu da hem konforu düşürüyor hem de doğalgaz ve elektrik maliyetini artırıyor.

BİR KİBRİTLE TEST EDİN

Uzmanlara göre hava sızıntılarını tespit etmenin en basit yolu bir kibrit testi yapmak.

Yöntem ise oldukça kolay:

Evinizde sızıntı olduğundan şüphelendiğiniz noktalara (pencere kenarı, kapı aralığı, duvar birleşimi vb.) bir kibrit alevi yakarak yaklaşın. Eğer alev belirgin şekilde dalgalanıyorsa, orada hava akımı yani sızıntı var demektir. Sızıntı tespit ettiğiniz bölgeleri hemen sızdırmazlık bandı, silikon veya yalıtım süngeri ile kapatabilirsiniz.

Uzmanlar ayrıca, bu yöntemi gece saatlerinde veya rüzgarlı havalarda yapmanın daha net sonuç verdiğini belirtti.

EN ÇOK SIZINTI YAPAN NOKTALAR

Evlerde hava kaçakları genellikle şu bölgelerde oluşuyor:

- Pencere çerçeveleri ve cam kenarları

- Kapı altı ve yan boşlukları

- Duvar ile tavan birleşim noktaları

- Elektrik prizleri ve menfez çevreleri

Bu noktaları kontrol etmek, kış aylarında ısı kaybını %20’ye kadar azaltabiliyor.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNEMLİ OLAN NOKTALAR

Uzmanlara göre, evdeki ısı dengesini korumanın birkaç etkili yolu var. Sızdırmazlık bantları ve izolasyon süngerleri kullanın. Kalın perde veya panjur tercih edin. Pencereleri çift camlı veya ısı yalıtımlı modellerle değiştirin. Odaları günde en az 10 dakika havalandırın, bu sayede nem dengesi korunur. Kapı altı rüzgarlık süngerleri kullanarak hava geçişini önleyin. Bu basit adımlar sayesinde hem daha sıcak bir ev ortamı oluşturmak hem de enerji faturasını azaltmak mümkün.