SÖZCÜ’nün “Sarayın dibindeki Gazi okulu’’ manşetiyle ülke gündemine taşıdığı Gazi Ortaokulu’ndaki sefaletin faturası okul müdürü ile yardımcısına kesildi, iki isim de görevden alındı. Gazi Ortaokulu’na yeni müdür ve müdür yardımcısı atandı. Okul hafta sonu yoğun bir tadilattan da geçirildi ve önceki gün bambaşka bir görüntüyle eğitime başladı.

İNCELEME YAPILDI

SÖZCÜ’nün haberinin yayımlandığı gün Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Zengin Gazi Ortaokulu’na giderek incelemelerde bulunmuş ve ilk iş olarak kırık camlar değişmişti. Bu incelemenin ardından Gazi Ortaokulu’nun müdürü Bülent Ermiş ile müdür yardımcısı Muhammed Dağ görevden alındı.

RESMİ YAZIŞMALARI GÖSTERDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Zengin, okulun ihtiyaçlarının niçin bakanlığa bildirilmediğini sormuş, müdür Ermiş de taleplerini ilettiklerini ancak çözüm gelmediğini resmi yazışmaları da göstererek anlatmıştı. Okul müdür ve yardımcısı görevden alınıp başka okula tayin edilirken, Önder Taşçı yeni müdür, Yüksel Yarımbaş da müdür yardımcısı olarak atandı.

Taşçı ve Yarımbaş’ın hafta sonu okulun alçı, sıva, boya ve badana işlerini yaptırıp cam ve çerçevelerini tamir ettirdiği öğrenildi.

Çocuklara tuvalet temizletiyorlar

Acil tadilat ve onarım sürecinden geçirilen Gazi Ortaokuluna parasızlık nedeniyle henüz temizlik personeli alınamadı. Bilgi veren veliler, temizlik görevlisi temini için İşsizlik Sigortası Fonu tarafından maaşları ödenen Toplum Yararına Çalışma Programı’na başvurulduğunu, ancak henüz niteliklere uygun bir temizlik personeli bulunamadığını söylediler. Veliler, okulda temizliğin tuvalet dahil öğrencilere yaptırıldığını belirtmişlerdi.