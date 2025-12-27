İstanbul Esenler'de tıkanan tuvaletini açtırmak için internetten bulduğu tesisatçı firmasına yarım saatlik iş için 18 bin TL ödeyince büyük şok yaşadı.

Star Haber'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki Ebru Yıldız, geçtiğimiz salı günü evindeki tuvaletin tıkanması üzerine internetten bulduğu bir tesisatçı firmayla görüştü ancak fiyat verilmedi.

Yıldız, yarım saatlik işin tamamlanmasının ardından kendisinden 18 bin TL ücret istenince neye uğradığını şaşırdı.

Yıldız, “Yarım saatlik işin sonunda ‘ücreti alabilir miyiz?’ dediler. Ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım” dedi.

Bir çocuğu engelli olan ve geçimini engelli maaşı ile evde bakım desteğiyle sağladığını söyleyen Yıldız, “O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım" diye konuştu. Yıldız parayı arkadaşlarından borç aldığını söyledi.

Yıldız, aynı hizmet için verilen fiyatların en fazla 5 bin lira olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.