Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a Kadıköy’de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonu büyük tepki vardı. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da sarı lacivertlilerde tepki gösteren isimlerin başında geldi.

Fenerbahçe'de değişimin şart olduğunu ifade eden Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Değişim şart, dostlar. Utandığımız bir maç oldu.

Olaylar filan… Rezillik…

Ali Koç bıraksın artık. Olmuyor, olamıyor. Yeter!

Süperstar “Special One” Mourinho, bu 270 milyon euroluk takımda işe yaramadı. (Hangi takımda işe yarayacağını o düşünsün.)

Bu futbol kötü.

Bu olaylar kötü.

Yani, “Gençler niye bu takımı, Fenerbahçe’yi tutsun?” diye soruyorsanız, biraz dürüst ve ciddi olun. Değişim şart.

Bu akşam G.S. 4-5 atsa hakkı olurdu.

Bizim o ofsayt golünü ise hiç anlamadım…

Bir ben miyim böyle düşünen?''