Vücudun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedenin sağlıklı olması anlamına geliyor. Uzmanlara göre bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin azalması, sadece sindirim ve bağışıklık sistemini değil vücudun tüm dengesini olumsuz etkiliyor.

‘’Probiyotik besinler düzenli tüketilmeli’’ tavsiyesinde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kötü bakterilerdeki artışın kilo alma anlamına da geldiğine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

Prof. Dr. Osman Erk

Vücutta nerelerde bulunur?

Kalın bağırsaklar, iyi ve kötü bakterilerin en çok bulunduğu alan olarak bilinse de farklı organlarda da yer alır. Yararlı bakterilerin ve mikroorganizmaların en çok bulunduğu yer bağırsak, ağız, vajina, deri, idrar yolları ve akciğer olarak sıralanabilir.

İşte nedenleri

Bağırsaklardaki bakteri dengesi bozulur, kötü bakteriler artarsa kilo alımı şu nedenlerle gerçekleşir:

- Fazla kalori emilimi: Kötü bakteri oranı arttığında, vücut yiyeceklerden normalden daha fazla enerji ve kalori çeker.

- İştah kontrolü: Bozulan bağırsak dengesi, beyne giden tokluk (leptin) ve açlık (grelin) hormonu sinyallerini olumsuz etkiler.

- İltihaplanma: Dengesiz bağırsak florası vücutta hafif düzeyde iltihaplanmaya neden olarak metabolizmayı yavaşlatır. Bu durum da yağ depolanmasını artırır.

Denge nasıl bozulur?

Stres ve ilerleyen yaşla mikrobiyatanın çeşitliliği azalıyor ve zararlı bakteriler çoğalıyor. Antibiyotikler, antiromatizmal ilaçlar, kortizon, doğum kontrol hapları, mide-kanser ilaçları, anti-depresanlar, tarım ilaçları, GDO’lu besinler, hava kirliliği, sigara dumanı, rafine şeker, yapay tatlandırıcılar ve doymuş-trans yağlar mikrobiyatanın dengesini bozuyor. Bağırsak mikrobiyotasının zarar görmesi, pek çok hastalığa yol açıyor. Bunun başında obezite geliyor. Yağ üreten Firmicutes bakterileri obezitenin nedeni olarak gösteriliyor. Probiyotiklerin enfeksiyonu ve obeziteyi önleyici, insülin direncini hafifletici etkisi bulunuyor. Vitamin ve mineral düzeyini artıran probiyotikler kalp, diyabet, karaciğer yağlanması, depresyon, kolit ve Crohn gibi birçok hastalığa iyi geliyor.

PROBİYOTİKLER

Faydalı bakterileri nasıl koruyabiliriz?

- Lifli gıdalar tüketin: Sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllar yararlı bakterileri besler.

- Fermente gıdalara yer açın: Ev yoğurdu, kefir, turşu ve sirke gibi doğal probiyotikler bağırsak florasını güçlendirir.

- Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Aşırı şeker ve hazır gıdalar, zararlı bakterilerin çoğalmasına yol açar. Probiyotik olarak beslenmenize ekleyebileceğiniz besinler; yoğurt, kefir, peynir, turşu, şalgam, sirke, boza, tarhanadır. Ayrıca probiyotiklerin besin kaynağı olan prebiyotik madde içeren gıdalar da arasında hindiba, enginar, pırasa, soğan, domates, kuşkonmaz, muz, sarımsak, buğday, arpa, çavdar, bal sayılabilir.